Kütteperioodil on õhk meie kodudes liiga kuiv

Perearst Karmen Jolleri kogemusel kurdavad liiga kuiva õhu üle kõige enam inimesed, kes elavad viimase kümne aasta jooksul ehitatud majades. Sageli kurdetakse ­ninakinnisust, mis häirib enim öösiti. Lisaks kaebavad need inimesed naha kuivust.

"Abiks on see, kui hoida akent avatuna, kindlasti ka öösiti, samuti saavad paljud abi õhuniisutajast. Tarbida tuleb piisaval hulgal vedelikku, kasutada niisutavaid kreeme. Liiga sageli ei tohiks käia duši all või vannis (soovitatav kuni kolm korda nädalas), eelistada tuleb pigem jahedat kui kuuma vett," andis ta nõu.

Viisteist aastat õhuniisutitega tegelenud OÜ Airvitamin Grupp tegevjuht Valdur Kaus soovitab kõigepealt teha kindlaks, millised on majapidamises oleva vee omadused, sest sellest sõltub õhuniisutaja töös väga palju.

„Kui vesi on väga kare – ja üldjuhul Eestis see nii kipub olema –, siis paljud õhuniisutid jäävad valikust välja,” nentis Kaus. Omast kaevust tulev vesi on Kausi hinnangul tõenäoliselt kare ja suure rauasisaldusega.

Õhuniisutid jagab ta neljaks tüübiks: ultraheliõhuniisutid, kuumaõhu-õhuniisutid, naturaalsed õhuniisutid ja õhupesurid.

Valdur Kausi sõnul ei sobi ultraheliõhuniisuti Eestis eriti hästi kasutamiseks. „Ultraheliõhuniisutil on sees väike membraan, mis vibreerib ja tekitab veeauru, mille tulemusel pihustatakse kõik vees olevad mineraalid õhku. Kuna vesi on väga kare, on mineraalisisaldus suur ja mineraalitolm hakkab toas igale poole ladestuma,” selgitas Kaus.

Eesti kareda vee korral soovitab Kaus naturaalset õhuniisutit, mis läbi niiskete filtrite tõmbab õhku sisse ja puhub välja niiskemat õhku. „Mingil määral see aparaat lisaks niisutamisele ka puhastab õhku suuremast tolmust,” lisas Kaus.

Kui õhuniisutit pidevalt kasutada, tuleks paari kolme kuu tagant vahetada õhufiltreid, aparaadi enda eluiga peaks õige hoolduse korral olema kuus kuni kümme aastat.

Kolmas tüüp õhuniisuteid– kuuma auruga õhuniisuti – töötab vee keetmise põhimõttel. „Need sobivad kõige paremini väikelastega peredes ja on väga efektiivsed. Kui näiteks haukuva köhaga lapse toas see öö läbi töötab, siis hommikul on tal köha lahti,” rääkis Kaus.

Neljas tüüp on õhupesurid. „Need töötavad sarnasel põhimõttel naturaalse õhuniisutiga, kuid vees käib ringi plastketas, millest puhutakse õhk läbi. Niisutamisega samal ajal korjab see ringleva vee sisse õhust tolmu,” märkis Kaus.

Kui probleem on aga vastupidine – niiskust on õhus kõvasti rohkem, kui peaks, soovitab Kaus võtta kasutusele kompressoriga õhukuivati.

Kaus soovitab kodustes tingimustes kasutada õhukuivatit selles ruumis, kus õhuniiskuse probleem alguse saab, olgu selleks näiteks vannituba või keldrikorruse niiske ruum.