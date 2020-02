Setomaa vald kandideerib Euroopa jätkusuutliku küla konkursil

„Setomaa vald, omades kindlat sihti ja kultuurilist eripära, on igati sobilik kandidaat Eestit edukalt esindama,“ sõnas maaeluminister Arvo Aller. „Eestimaa aasta küla 2019 konkursi üheks märksõnaks oli elujõulisus, mis on samuti väga tihedalt seotud ka käimasoleva üleeuroopalise konkursiga.“

“Praegu, aastal 2020, on Setomaa saanud eduka maaelu arengu võrdkujuks, paljud Eesti piirkonnad korraldavad meie juurde õppereise, et õppida meie kogemustest ja arengutest. Setomaa on hea mainega, hästi tuntud piirkond, kus ka ettevõtluskeskkond piiriäärsest ja kaugest geograafilisest asukohast hoolimata on tugev ja elujõuline,“ lisas ta.