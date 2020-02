MES-i laenutingimusi muudeti paindlikumaks

2016. aasta alguses avatud MAK-i rahastamisvahendi kogueelarve on 39,4 miljonit eurot, millest on tänaseks välja laenatud 32,7 miljonit eurot 157 projektile. MAK-i laenudega on pankadest lisaks kaasatud 27,5 miljonit eurot, seega on sektorisse nelja aasta jooksul kokku investeeritud 60,2 miljonit eurot.