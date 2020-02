Kümne aastaga on ehitused neelanud üle 10 000 hektari põllumaad

„Valitsusliidus oleme kokku leppinud, et väärtuslikku põllumajandusmaad tuleb kaitsta, tagades selle jätkuva kasutamise põlluna. Valminud seaduseelnõu näeb ette meetmed, kuidas piirata väärtuslikule põllumajandusmaale ehitamist ja selle sihtotstarbe muutmist.“

Ministri sõnul on eelnõud pikalt koostatud, läbitud on rohkelt arutelusid ja diskussioone ning lähiajal esitatakse see kooskõlastamisringile eelnõude infosüsteemis EIS.