Biolisandit peaksid pelgama vaid vanemate autode omanikud

Eesti õliühingu tegevjuht Mart Raamat ütles, et Eesti tarbijad reageerisid biolisandi nõudele väga jõuliselt ja suuresti on küsimus teadlikkuses. "Kui sa igapäevaselt või isegi korra nädalas oma sõidukit kasutad, siis sobib 95 ka siis, kui seal on 10 protsenti biokütust sees, väga hästi, seda ei tasu üldse karta ega üle minna forsseeritud 98 tarbimisele," kommenteeris ta “Aktuaalne kaamerale”.