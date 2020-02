Mullu tabas puiduturgu suur hinnalangus

"2019. aasta neljandas kvartalis jätkus langustrend puiduturul. Kõikide sortimentide hinnad peale haava- ja lepapalgi langesid. Haava- ja lepapalgil jäi hind 2019. aasta kolmanda kvartali tasemele. 2018. aasta neljanda kvartaliga võrreldes on kõikide sortimentide hinnad miinuses," kirjutab OÜ Tark Mets metsandusekspert Heiki Hepner puiduturu ülevaates.

"Kõige vähem on aastaga hind langenud lepapalgil. Mõõdukas hinnalangus on tabanud haavapalki ja haavapaberipuitu ning küttepuitu. Kõik teised sortimendid on odavnenud kas tugevalt või väga tugevalt. Kõige suurem kukkuja oli okaspuu- ja kasepaberipuit," lisas ta.

Erametsa hinnastatistika järgi jätkasid ka okaspuupalgi hinnad langemist. Kolmanda kvartali hindadega võrreldes odavnes neljandas kvartalis männipalk 0,1 protsenti, männipeenpalk 2,2 protsenti, kuusepalk 3,2 protsenti ja kuusepeenpalk 4,5 protsenti.

Eks küttepuidu hinnalangusele on mõju avaldanud ka soe talv ning seetõttu langenud nõudlus.

Aastataguse ajaga võrreldes on hinnalangus märksa suurem. Männipalk odavnes 10,5 protsenti, männipeenpalk ligi 12 protsenti, kuusepalk ligi 14 protsenti ja kuusepeenpalk 15,5 protsenti.

"Tänased okaspuupalkide hinnad on langenud 2017. aasta tasemele. 2019. aasta neljanda kvartali lõpu seisuga oli keskmine hind erametsa hinnastatistika alusel männipalgil 74,64 eurot tihumeetri kohta, kuusepalgil 69,20 eurot tihumeetri kohta ja kuusepeenpalgil 64,93 eurot tihumeetri kohta," kirjutab Hepner.

Ka riigimetsast müüdavate okaspuupalkide hinnad jätkasid langustrendi ning hinnad on langenud 2017. aasta tasemele. Enim odavnes kolme kuuga 9,3 protsenti kuusepeenpalk ja 8,8 protsenti kuusepalk. Männipalk odavnes samal ajal 2,6 protsenti ja männipeenpalk 4,2 protsenti.

2018. aasta detsembriga võrreldes on hinnalangused selgelt suuremad. Männipalk on aastaga odavnenud 8 protsenti, männipeenpalk 7,3 protsenti, kuusepalk 16,9 protsenti ja kuusepeenpalk 16,2 protsenti.

"2020. aastale otsa vaadates on okaspuu jämesortimentidest kindlasti suurema hinnasurve all kuusepalk, aga puutumata ei pruugi jääda ka männipalgi hind. Kase jämesortimentide osas on ehk suurem hinnalangus seljataga ja aasta algus ehk toob kaasa mõningase hinnatõusu," prognoosib Hepner.

"Küttepuidu ja paberpuidu hind on samuti surve all. Haava paberipuidu hind on olnud vähem volatiilsem ja seda julgeks prognoosida ka edaspidiseks. Eks küttepuidu hinnalangusele on oma mõju avaldanud ka soe talv ning seetõttu langenud nõudlus."