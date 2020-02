Eesti piimatooted reisivad eksootilistlesse riikidesse

Ettevõtjad on tekkinud võimalused ära kasutanud, kuid suurte ekspordimahtude saavutamine ei toimu kiiresti ja kaugetele välisturgudele läbimurdmine võib tihti osutuda aeganõudvaks tegevuseks.

Statistikat vaadates on näha, et ekspordikäibe kasvatamispüüdluste tulemusi näeme tihti alles siis, kui turu ametlikust avamisest on möödunud vähemalt paar aastat, kirjutavad Maablogis Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna ekspordi ja turuarenduse büroo peaspetsialist Eve Paju ning Veterinaar- ja Toiduameti nõunik Marko Breivel,

Viimase viie aasta jooksul avatud turge ja neile eksporditud koguseid vaadates saab julgelt väita, et edukalt on sisenetud Hiina turule. Esimesed partiid vadakupulbrit eksporditi 2018. aasta alguses ja ekspordimahud on ajas kasvanud. Kui 2018. aastal läks teele ligi 640 tonni pulbrit, siis 2019. aasta viimastel andmetel on eksporditud koguseliselt juba peaaegu kaks korda rohkem. Samas ei ole see ekspordikäibe kasvu sama võrra toetanud. Vadakupulbri müügist Hiinasse teeniti käivet 2018. aastal 4 mln €, 2019. aasta 11 kuu jooksul 4,5 mln €.

Jaapani suunal on praegu tõusvas trendis lõssipulbri eksport, samas kui juustu eksport on viimaste andmete kohaselt vähenenud.

2017. aastast on Eesti piimakäitlemisettevõtetel võimalik eksportida oma toodangut Jaapanisse ning sinna on viidud üle 1200 tonni juustu ja väiksemas koguses lõssipulbrit. Lõssipulbrit hakati Jaapanisse eksportima alates 2018. aasta oktoobrist ja 2019. aastal on eksport stabiilselt jätkunud.

2018. aasta viimasel 3 kuul eksporditi 100 tonni (väärtuses 162 000 €) pulbrit, 2019. aasta 11 kuu jooksul 325 tonni (615 000 €). Juustu eksporditi 2017. aastal turu ametlikust avamisest alates 120 tonni (377 000 €), sellele järgneval aastal 816 tonni (2,3 mln €) ja 2019. aasta 11 kuu andmetel 312 tonni (917 000 €). Seega Jaapani suunal on praegu tõusvas trendis lõssipulbri eksport, samas kui juustu eksport on viimaste andmete kohaselt vähenenud.

Lõuna-Aafrika Vabariiki on alates turu avamisest 2018. aasta jaanuaris teele läinud üle 1000 tonni vadakupulbrit. Statistikaameti andmetel on 2018. aastal eksporditud pulbrit 721 tonni (551 000 €) ning 2019. aasta 11 kuu jooksul 483 tonni (422 000 €). Vietnamisse ja Korea Vabariiki on vastavalt viidud lõssipulbrit ja vadakupulbrit, kuid kogused on veel väikesed.