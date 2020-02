Kohaliku toidu erinev märgistamine muudab pildi tarbijale häguseks

Toiduliidu juht Sirje Potisepp kinnitas, et tõepoolest kasvab nende arv, kelle esimene valikukriteerium on toote hind.

„Tarbijad jaotuvad suures plaanis kolmeks: need, kes tarbivad oma soovi järgi tooteid ja kelle jaoks on hind vähem oluline argument; soodushindade jahtijad, kes pole truud konkreetsele tootjale või tarbijale, ning inimesed, kelle sissetulek ei võimaldagi osta muud kui kõige soodsamat toodet,” selgitas ta. „See on kurb, aga tõsi. Maksud ja regulatsioonid suruvad tootjaid vastu seina ja kergitavad toodete hinda. Nii aitavad otsustajad ise kaasa sellele, et Eesti inimene ei jaksa osta kodumaist toitu.”