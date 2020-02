Oma toodete turundamiseks saab taotleda toetust

2020. aastal on Euroopa Liidu põllumajandussaaduste ja -toodete teavitus- ja müügiedendusmeetme eelarve ligi 201 miljonit eurot, millest taotlemiseks on avatud veidi üle 181 miljoni euro. Sellest umbes 118 miljonit on planeeritud programmidele, mis on suunatud kolmandate riikide turgudele.