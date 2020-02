Lihast paneb loobuma tervis ja uudishimu

Pea 2500-st väljakutsele registreerunust sõnas 34 protsenti, et nende peamiseks ajendiks taimetoitluse proovimiseks on tervis. Loomad ja eetika sai tulemuseks 18 protsenti ning keskkond kõigest 14,3 protsenti. Kõrgel kohal oli ka uudishimu 33,7 protsendiga.

“Üldiselt arvatakse, et inimene otsustab hakata eelistama taimset toitu eetilistel põhjustel. Numbrid aga näitavad, et peamiseks ajendiks on hoopis oma tervise edendamine, mis on samuti väga positiivne trend,” sõnas Taimetoidu Väljakutse 22/66 juht Karin Kanamäe, märkides, et liigne lihatarbimine on üks suurimaid rahvatervise probleeme Eestis.