Jahimehed tahavad luba küttida metskitsi vibuga

Vibujahiklubi Mägilased juhatuse liige ja Euroopa vibujahi föderatsiooni esindaja Rita-Anette Kohava on ka varem selgitanud, et vibujaht võimaldab pidada jahti piirkondades, kus on suur avariide protsent, kuid ohutuse tõttu on tulirelvaga jahi pidamaine komplitseeritud.