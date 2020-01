Maal Elamise päev toimub sel aastal 26. septembril

Maal Elamise päeva üks eestvedajatest, Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk ütles, et külastuspäeva eesmärk ei ole kedagi kampaania korras maale elama meelitada.

„Mullu esmakordselt toimunud Maal Elamise päev näitas, et see päev on tähtis ennekõike kohalikele inimestele endile. Aga sel päeval tutvustatakse hea meelega ka külalistele oma piirkonna tegemisi.“