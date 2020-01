Kurb paradoks: Eestis toodetakse tippkvaliteediga ulmelisi koguseid piima, kokkuostuhind on aga Euroopa madalamaid

Kuigi piimalehmade arv on kujunenud turuolukorra valguses järjepidevalt vähenenud, toodeti eelmisel aastal siiski 821 000 tonni piima, mis on viimase 27 aasta suurimaks näitajaks. Selle põhjuseks on aasta keskmise piimatoodangu suurenemine lehma kohta, mis saavutas ulmelise 9 633 kilogrammi.

Miks piima kokkuostuhind ei tõuse?

Trigon Dairy Farming Estonia AS juht ja mullune aasta põllumajanduse tippjuht Margus Muld on Maa Elule selgitanud, et toorpiima hind ei ole tõusnud tegelikult viimase kümne aasta jooksul. See on viimase kümne aasta jooksul küll kõikunud, aga olnud laias laastus üsna sarnane – umbes 30 eurosenti liitri kohta.

Trigon Dairy Farming Estonia ASi juht Margus Muld. FOTO: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Mulla sõnul on Eesti piimatööstus seni hakkama saanud, aga 5-10 aasta perspektiivis muutub olukord tööstuse jaoks keeruliseks.

Et Eestis toodetakse hetkel piima umbes kaks korda rohkem, kui seda tarbida suudetakse, ei tõuse ka selle hind. Lisaks on meie tootjatele suletud ka Venemaa turg, mis on Eesti põllumehele alati olnud lähiturg. “Oleme alati Venemaa turule oma piimatooteid turustanud,” sõnas ta

Teine probleem on Mulla sõnul see, et meil pole tugevaid brände, millega välisturul konkureerida. “Meil on nimetud tooted, mis lähevad maailmaturule. Hulgi lähevad piimapulbrid ja juustud, aga ei lähe meie nimega, vaid lähevad lihtsalt juustuna,” selgitas ta, miks seetõttu ei saa nende eest ka kallimat hinda küsida.