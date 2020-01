Puidutöösturid: raiemahtude vähendamine viib töökohad maapiirkondadest

Ernst & Young Baltic AS teostatud uuring toob välja, et metsa- ja puidusektori mõju Eesti majandusele on märkimisväärne. Sektoriga on otseselt ja kaudselt seotud umbes 60 000 inimest. Kõige olulisema mõjuga on sektor Kesk-Eestis, kus moodustab 20 protsenti kogu regiooni tööhõivest. Suur mõju on sektoril ka Lõuna-Eestis, kus selle osakaal tööhõivest on 15 protsenti.