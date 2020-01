Jahimehed: põdra küttimismahtu tuleks edaspidi vähendada

EJSi presidendi Margus Puusti sõnul oli paljudel jahiseltsidel põtrade kättesaamisega probleeme. „Ehkki tervikuna vabariigis põdra küttimismaht täideti, jäi 89 jahiseltsis see täitmata,“ ütles Puust.

„See annab tunnistus sellest, et põtrade arvukus on oluliselt langenud ja edaspidi tuleks küttimismahte pigem vähendada. Loomulikult on olemas arvukuse osas ka piirkondlikud erinevused, aga ettevaatlikus peaks olema üleüldine printsiip,“ lisas ta.