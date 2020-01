Siniste silopallidega koguti meeste tervise heaks üle 5000 euro

Baltic Agro tootejuhi Tiina Meikari sõnul aitab põllumajandusettevõte juba teist aastat järjest vajalikele vähiuuringutele tähelepanu tõmmata. Kui üle-eelmisel aastal aidati roosa kile abil rüütada silorullid roosasse ning seeläbi tähelepanu tõmmata rinnavähi ennetamise vajalikkusele, siis 2019. aastal võis Eestimaa põldudel näha pilkupüüdvaid helesiniseid silorulle, mida kokku oli üle 48 000.

“Eesti mees ei lähe naljalt ise arsti juurde, vaid vajab selleks pikka ettevalmistust, nõu ja lähedaste toetust. Loodame, et kampaania pani paljud mehed ja nende lähedased tõsisemalt meeste tervise peale mõtlema,” ütles Meikar.

“Et kontrolli jõudmine igale mehele võimalikult lihtsaks teha, annetasime koostöös põllumeeste ja kile tootnud Trioplastiga iga müüdud silokilerullilt kolm eurot Tartu Ülikooli Kliinikumi mobiilse meestearsti kabineti tegevuseks ja mööda Eestimaad tuuritamiseks,” lisas Meikar.

Loodame, et kampaania pani paljud mehed ja nende lähedased tõsisemalt meeste tervise peale mõtlema.

TÜ Ülikooli Kliinikumi meestekliiniku juhi ja meestearsti Margus Punabi kinnitusel on iga meeste tervise heaks läbi viidud kampaania oluline, kuna Eesti on Euroopas eesnäärmevähki suremuse osas esirinnas. Meeste teadlikkus on tema sõnul aja jooksul siiski vähehaaval paranenud.

Baltic Agro tegevjuht Ants Puusta (paremal) annab annetuse ja erikujundusega tordi üle Tartu Ülikooli Kliinikumi meestekliiniku juhile Margus Punabile. FOTO: BALTIC AGRO

“Meeste huvi enda tervise vastu on aasta-aastalt tõusnud, kuna sellest räägitakse ning see ongi kõige olulisem – varakult avastatud eesnäärmevähk on korrigeeritav,” selgitas Punab. “Teen veelkord ka omalt poolt üleskutse enda tervist kontrollida, eriti soovitan seda riskirühma kuuluvatele meestele ehk neile, kelle suguvõsas on haigus varem esinenud. Samuti soodustab haiguse teket loomse rasva- ja liharikas toit.”

Baltic Agro tänab kõiki põllumehi, kes heategevuslikus kampaanias osalesid. Ettevõte kavatseb jätkata meeste tervise toetamist ka käesoleval aastal.

“Kui ka järgmisel aastal selline kampaania peaks tulema, siis lööme kindlasti kaasa. Üheeurone toetus rulli pealt on põllumehele väike, aga aitab paljude tervisele kaasa,” ütles Saimre Agro Grupi tegevjuht Matis Kajaste. “Kampaania on väga hea, sest värviliste pallidega põllud paistavad hästi silma – nii sel aastal helesinise kilega kui ka eelmisel roosaga.”