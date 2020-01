Galerii ⟩ Jaga oma ülesvõtteid kevadisest talvest ja võida auhind

Tänavune talv on harukordselt soe ning külmakraade ja lund on jagunud õige pisut. Veel jõulude eel postitasid aiaomanikud fotosid õitsvatest roosidest. Uuel aastal on oma ilu näitamas juba lumekupud, kes on küll varased kevadekuulutajad, kuid jaanuarikuus ikkagi haruldased õitsejad.