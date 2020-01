Eesti väikesaared koguvad turistide seas populaarsust

Andres Laasma tõdes, et Kihnu ja Vormsi liinidel on kasv olnud peamiselt turistide osas ja seda suuresti tänu kogukonna aktiivsele panusele saarte tuntuse kasvatamisel. Väikesaarte vahel veeti möödunud aastal rekordarv ehk 76 000 sõidukit. Esirinnas olid Vormsi ja Kihnu, mille vahel liikus kokku ligi 55 000 sõidukit.

Andres Laasma hinnangul tõestab statistika, et huvi Eesti saarte külastamise vastu on aina kasvav trend. „Eesti inimesed hindavad puhkuse sihtkohana meie looduskauneid väikesaari. Külastuste arv on osalt seotud ilmastikuoludega, kuid samas näitab praktika, et inimesed planeerivad oma suviseid puhkuseid pikemalt ette ja ei lase end sageli ilmast heidutada,“ ütles Laasma.