TOP 25 ⟩ Need lood läksid Maa Elu lugejatele enim korda

"Häving! Minutiline rahepuhang lõi kümnete tuhandete eest suvirapsi põllule maha.” Sellise postituse tegi Järvamaa põllumees laupäeval sotsiaalmeedias.

Päikesepaneelidest katus võiks olla sama igapäevane kui kivist, pealegi on päikesekatuse kasu kahekordne: kaitseb ja toodab – seda meelt on Viljandis tegutseva ettevõtte SolarStone’i juhid.

Amazonase vihmametsi raiutakse ja põletatakse põllumaa tekitamiseks. FOTO: Fernando Bizerra Jr

Paljuräägitud Amazonase metsapõlengud puudutavad meid siin Eestis peamiselt emotsioonide tasandil, küll aga saame omal nahal tunda tänavu Siberis miljonitel hektaritel möllanud kahjutule mõju.

Põllu- ja kalameestel on õigus osta erimärgistusega ehk sinist kütust, millel soodsam aktsiisimäär. Euroopa Liidu reeglite kohaselt võiks aktsiisi madalaim soodusmäär olla 2,1 senti, kuid Eesti on kehtestanud aktsiisimääraks 13,3 senti liitri kohta, seega Brüsselis ettekirjutatud tasemest üle kuue korra rohkem.

Oma kogemusest raamatu „Palgatööst kõrini? Hakka ettevõtjaks” kirjutanud Saaremaa naine Maire Forsel ütleb, et kui ta Leisi Lapikojaga alustas, tekkis trots riigi vastu. „Imestasin, kuidas on võimalik, et väike tegija oma käibest poole peab maksudeks maksma. Mõtlesin, et teen eksperimenti ja tõestan, et saab olla aus mikroettevõtja,” meenutab ta.

Jälle on käes aeg, mil linnainimesed imeilusate põldude taustal end pildistavad ja ehtsat maatoitu noppimas käivad. Või siis meie talunike põlde tallamas ja saaki varastamas. Vahel õnnestub maaomanikul tema valdustes omavolitsejad pildile saada ja mõni paneb selle sotsiaalmeediasse kõigile vaadata.

Kõik köögiviljakasvatajad, kellega Maa Elu rääkis, kinnitasid, et ukrainlaste abita jääks kapsasaak põllule, sest enam pole võimalik leida eestlasi, kes oleksid nõus tegema sedavõrd rasket tööd. FOTO: Tomi Saluveer

Köögiviljakasvatajad kinnitavad, et tänavune porgandi-kapsa-peediaasta tuleb hea. See ei tähenda aga edukat aastat tootjatele, vaid pigem head aastat tarbijatele, sest suur saak langetab hindu. Osa köögiviljast jääb ületootmise tõttu põllule, Ukraina tööjõuta jääksid aga kapsad üldse koristamata.

Eesti kalakasvatajaid häirib, et kaladest lähtuv listeeriabakteri oht heidab varju Eesti päritolu kaladele. „Inimestele pole korralikult selgitatud, et probleem pole kuidagi seotud Eesti päritolu kalaga ja Eesti kala ei ole vaja karta. Meie kala tarneahel tarbijani on nii lühike,” tõdes bioloog ja kalakasvataja Aarne Liiv.

Nime üle vaieldakse alati, aga kes korra kasekäsna näinud, see teistega segi ei aja. FOTO: Urmas Luik/pärnu Postimees FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Metsas jalutades, eriti praegu, kui puudel lehti pole, võib kasetüvedel märgata tumedaid mustjaspruune mügarikke. Niiske ilmaga on need pealt mustad, aga kui pealmine kiht eemaldada, tuleb välja pruun kiht. Mõned mügarikud on väiksemad, mõned 3–5 kg rasked.

Iluaias tuleb lehed riisuda, et oleks ilus vaadata ka mõne nädala pärast, kui lehed ühtlaselt pruuniks massiks tõmbunud, ja et roheline muruvaip kevadeks ära ei lämbuks.

Poes on munakarpidel peal eestikeelsed kirjad, kuid peent täherida uurides selgub, et umbes kolmandik on sisse toodud Lätist, Leedust ja Poolast. Miks? Kohalikku muna lihtsalt ei jätku, eriti suur puudus on õrrekanamunadest.

Ülo Kirst ja lapselaps Marii-Heleen Buickide, Cadillacide ja Lincolnide keskel. FOTO: Toomas Šalda

Kevad tähendab hobiauto omanikele talv läbi kestnud ettevalmistuste lõpuleviimist. Pärnumaal Kõimas elav Ülo Kirst, kes on koduhoovi ehitanud lausa 250ruutmeetrise eraldi automaja, ütleb, et kui ilmad lähevad ilusaks, tuleb oma neljarattalistega teha esimene „köhatus”.

Kui aasta algul kirjutasime erakordselt kõrgele kerkinud puidu kokkuostuhindadest, siis nüüd on need kolinal kukkumas. Suurimaks süüdlaseks peetakse selles kuuse-kooreüraskit, kes Tšehhis, Saksamaal ja Poolas metsi hävitab, ka Eestis on kahju juba märkimisväärne.

Tee tarbeks korjatakse põdrakanepi ülemisi lehti, ka õisi võib sekka sattuda. FOTO: Elmo Riig / Sakala

Lausa imejoogiks peetav põdrakanepist valmistatud Ivan Tšai on taas kuulsust kogumas ja praegu on veel igati sobiv aeg seda ise teha.