Ajakiri valis parimaks maaülikooli teadlase osalusel valminud artikl

Artikkel “Drivers of European landscape change: stakeholders’ perspectives through Fuzzy Cognitive Mapping” räägib, kuidas maastiku muutumise keerukate protsesside mõistmine on tulevase maastiku ja maaressursside arengu suunamisel ülioluline. Teadlased uurisid Euroopa kuues erinevas keskkonnatsoonis maastiku muutumise protsesse ja leidsid, et maastike kvaliteedinäitajad on oluliselt halvenenud.