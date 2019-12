Jahirahu kuulutatakse sel aastal välja Lääne-Virumaal

Eesti Jahimeeste Selts on oma liikmetele sõnastanud, et jahirahu aeg on väga sobiv aeg, et minna pere ja lähedastega Eestimaa looduse ilu nautima. Võib-olla õnnestub teha mõni ilus pilt metsaelust.

FOTO: BROTEA ALIN/PantherMedia / BROTEA ALIN