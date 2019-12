Metsa uuendamise toetust küsitakse üha agaramalt

Positiivsena saab välja tuua, et aastaga on oluliselt kasvanud uuendatud metsamaa pindala – aastatagusega võrreldes on seda tänavu 464 hektari võrra rohkem, kokku 1372 hektarit. Samas metsamaa pindala, millele küsiti toetust metsauuenduse hooldamiseks, on jäänud varasemaga sarnasesse suurusjärku, 2800 hektari piirimaile.