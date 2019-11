Hundid murdsid taas jahikoeri

„Lõpuks leidisime kaelarihma, siis verd ja koera jäänused – vaatepilt oli kohtav,“ selgitas koeraomanik Priit Tasane. „Koer oli maha murtud, tükkideks kistud ja põhiliselt ära söödud, seda 40 minutiga. Alles oli vaid koera pea, verine selgroog ja tagajalad, mis andsid aimu, et tegu on minu jahikoeraga,” selgitas ta.

Jälgede järgi saadi aru, et koer liikus põdravasikat ajades hundikarjale otsa ja leidis oma õnnetu lõpu võitluses huntidega. „Ruudi oli 6,5aastane ja täis elujõudu. Olin laupäeval läbielatust nii šokis, et suutsin vaid järgmisel päeval tagasi minna ja Ruudi säilmed ära tuua,“ meenutas koeraomanik.

Kaasaegne jahimees on ühiskondliku tellimuse täitja ulukite küttimisel ning nende arvukuse reguleerija. Selleks, et jahimees saaks oma kohustusi täita, on talle suureks abiks jahikoer. Kahjuks on hetkel kehtiv regulatsioon selline, et kaitstavate suurkiskjate poolt murtud jahikoeri riigi poolt ei kompenseerita.