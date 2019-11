Eesti toiduainete eksport Hiinasse on aastaga kasvanud veerandi võrra

Hiina Tolliameti esindajad lubasid kohtumisel, et tursa protokoll on peagi allkirjastamiseks valmis ning linnuliha ettevõtete registreerimisele annavad nad tagasisidet lähiajal.

Eesti päritolu põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport Hiina on viimastel aastatel kasvutrendis. 2019. aasta kaheksa kuuga on Eesti päritolu kaupu on sel suunal viidud 6 miljoni euro väärtuses. Võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal on eksport kasvanud 28%.