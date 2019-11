Aiandusliit soovib kodumaiste saaduste käibemaksumäära alandamist

Lätis kehtib eelmisest aastast 5% käibemaksumäär piirkonnale omastele puu- ja köögiviljadele, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Eestu Aiandusliidu tegevjuhi Raimond Strastini sõnul on praegu kentsakas olukord, kus Eesti on jäänud veel paari riigiga selliseks oaasiks, kus ei olda valmis pidama maksudebatti, et kodumaistel toiduainetel laiemalt või mõnel kitsamal grupil käibemaksu alandada.

Ta lisas, et Läti kogemus on seni andnud positiivseid tulemusi: uued ettevõtted on hakanud oma käibeid paremini deklareerima ja otsusega on kaasnenud ka hinnalangus.

Madalam käibemaks oleks mõeldud kodumaistele saadustele, kuid sama maks kehtib aga nii Eesti kui euroliidu kaupadele, seega kui käibemaksu langetatakse, kehtib sama ka teistes liikmesriikides kasvatatud viljadele. Strastini sõnul suurendaks otsus siiski ka kodumaise kauba müüki, isegi kui välismaine oleks odavam.

Rahandusminister Martin Helme sõnas, et käibemaksu alandamine tuleb kindlasti valitsusliidus jutuks, kuid sellega ei hakata tegelema kindlasti praeguse riigieelarve eelnõu menetlemise kägus.