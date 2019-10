Slovakkias on teemaks jahipidamise täielik keelustamine

Matečná rõhutas, et jahipidamine on pikaajaline traditsioon ja looduskaitse osa ning jahimehed aitavad loodust tasakaalus hoida ja haigusi, nt seakatku, tõrjuda, vahendas Eesti Jahimeeste Selts Slovakkia põllumajandusministeeriumi.

PS/Spolu partei saadik ja tuntud ökoloog Michal Wiezik avaldas sotsiaalvõrgustikus, et toetab Slovakkia üleriigilist jahipidamise keelustamist. Hiljem parandas ta oma sõnavõttu, et ta ei kavatse kindlasti jahipidamist häirida, küll aga tahaks näha, et hundijahi küttimismaht oleks null.