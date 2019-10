Maaülikool tähistab kõrgema põllumajandushariduse 100. aastapäeva

Maaülikool korraldab 18. oktoobril Eesti Rahva Muuseumis konverentsi "Tarkus toidab – 100 aastat emakeelset põllumajanduslikku kõrgharidust", kus kõnelevad nii maaülikooli esindajad, ettevõtjad kui eksperdid, edastas Maaülikool.

Maaülikooli loomakasvatuse dotsent Marko Kass märkis, et oskus toidutooret toota, seda väärindada ja turustada nõuab head haridust. Et kodumaine kõrgem põllumajandusharidus ja -teadus on maailmatasemel, näitavad nii poeletid kui rahvusvahelised ülikoolide pingeread.

Saja aastaga on meie põllumajandusharidus- ja teadus jõudnud tasemele, kus me ei pea muule maailmale alt üles vaatama, vaid meil endil on muule maailmale väga palju õpetada, lisas omalt poolt põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor Aret Vooremäe.

Ta tõi näite, et tänapäeval on igal Eesti põllumehel ligipääs detailsetele digitaalsetele mullakaartidele, kus on täpselt määratletud iga põllu mullatüübid ja seeläbi ka sobivus erinevate põlluviljade kasvatamiseks. Need teadustöö tulemid jõuavad ettevõtetesse muuhulgas ka läbi mobiilirakenduste ja muude moodsate vahendite.