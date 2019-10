Kui suurt tulu teeni põllumees mullu?

Mõnedel varasematel aastatel on põllumajandustoodangu väärtus ulatunud juba üle 900 miljoni, kuid viimased kolm aastat (2016 – 2018) on põllumajandusele üsna ebasoodsad olnud ning toodangu väärtus on jäänud väiksemaks. Selle aasta toodangu väärtuseks jäi 859 miljonit eurot.