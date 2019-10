Maa Elu lugejad on meie üleskutse peale saatnud juba mitmeid fotosid oma uhketest hoidisteriiulitest ja maistvatest keedisepurkidest.

Kui ka Sina soovid oma sügisel tehtut teistega jagada, siis saada see aadressil maaelu@ajaleht.ee .

Näiteks Kersti pani meie poole teele sügisese foto, mis tegi kogu toimetusel tuju väga heaks. See on üks tõeliselt hoidmist väärt hoidis!

Juta Hõbemäe saatis meile foto oma hoidisteriiulist, mis teeks iga perenaise uhkeks. “Retsepte on väga palju, aga lemmikuks on tšillimoos paprikast, tomatist, küüslaugust soola, pipra, äädika, suhkru ja väikese punelisandiga. Ja muidugi tšillikaun!” tõi ta välja ka oma pere lemmikhoidise.

Uhke hoidisteriiul. Pere lemmikuks on tšillimoos.

Luule Sein saatis fotosid heast ja maitsvast klassikast. “Minu purgid omas keskkonnas, keldris ärasöömist ootamas. Kombinatsioon puna-rohe-kollasest on sügisele nii omane ja silmale ilus vaadata. Purgi sisu tavaline: kurk, tomat, paprika, aeduba, sibul. Maitseks ikka sool, suhkur, äädikas ja maitselehed,” kirjeldas ta.

Tiiu Zibo jagas mitmeid fotosid oma hoidistest ja oli nõus jagama ka neid aja jooksul kogutud retsepte, mida ta ise oma hoidiste valmistamiseks on kasutanud.

Pese õunad, koori, lõika neljaks või viiludeks ja eemalda südamikud. Suhkur on arvestatud puhastatud õuna kaalu järgi).

Pane õunad, suhkur ja vesi potti ning kuumuta keemiseni. Keeda tasasel tulel 15-20 minutit, kuni õunad on täiesti pehmed ning katki keenud. Jaota moos kohe kuumadesse steriliseeritud purkidesse ja kaaneta. Säilita hästi külmas, kuna püree on vähese suhkruga.

Pane marjad koos veega potti, lase aeglaselt keema ning lase 10 minutit podiseda. Tõsta keedunõu tulelt ja hakka väikeste koguste kaupa lisama suhrut, segades tömbiotsalise puu-või plastlusikaga pidevalt põhjast. Lisa uus suhruportsjon alles siis kui eelmine on lahustunud. Hoidis on valmis kui kogu suhkur on lahustunud ning keedis ise paksenenud. Jaota moos kohe kuumadesse steriliseeritud purkidesse ja kaaneta.