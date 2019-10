Pruunkarude küttimismahtu suurendati

25. septembri seisuga on pruunkarude küttimismaht suures osas realiseeritud, 63 pruunkarust on kütitud kokku 53 isendit. Pruunkarude küttimismaht on ammendunud Harju-, Valga- ja Viljandimaal. Küttimismaht on realiseerimata veel Ida-Viru-, Lääne-Viru-, Põlva-, Pärnu-, Rapla- ja Tartumaal.