Sadamast läheb välja turvas ja puit, sisse tuleb sool ja killustik

Tellijale

Pärnu Sadama juhatuse liikmed Sander Kilk ja Mati Eimann selgitasid, milliseid kaupu sisse ja milliseid välja veetakse ning kuidas sadam toimib.Kilgi sõnul tuleb sisse põhiliselt sool ja killustik. Einmann pidas oluliseks lisada, et osa kaubalaevade lastiks on ka ümarpuit. „Nii et jutud sellest, et meie mets kõik välja veetakse, ei pea paika. Välja läheb vaid selline puit, mis on siin välja praagitud ja sellestki suurem osa hakkpuidu ja kütte­graanulitena.” Hiljem territooriumil ringi sõites näemegi suuri angaare, mis pelleteid väljavedamise ootuses maast laeni täis.