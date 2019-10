Kaubaveo maht sadamates taastub

Ameti analüütik Meila Kivisild lisas, et Eesti sadamate kaudu on 2019. aasta jaanuarist augustikuu lõpuni käideldud kokku ligi 24,6 miljonit tonni kaupa, millest lastiti ligi 16,6 miljonit tonni ja lossiti 8 miljonit tonni kaupa. Kaubaveo maht Eesti sadamates kokku on 2019. aastal mullusega võrreldes kasvanud, kusjuures suurenenud on nii kaupade lastimine kui ka lossimine.