Suurtest kärbedest jahmunud põllumehed kogunevad esmaspäeval

„Üleminekutoetuste kärpimine on tugev löök kodumaisele põllumajandustootmisele, mis on mitme varasema ebasoodsa aasta tõttu sattunud keerukasse finantsseisu. Olukorras, kus Eesti põllumeestele makstav Euroopa Liidu otsetoetuste tase on umbes kolmandiku võrra väiksem Euroopa Liidu keskmisest ja meie tootmiskulud umbes kolmandiku võrra keskmisest kõrgemad, on siseriiklikel toetustel ettevõtete konkurentsivõime tagamisel väga oluline roll,“ rõhutas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees Olav Kreen.