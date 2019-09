Vabatahtlike roll merepäästes kasvab

Kuigi vabatahtlike merepäästjate arv on viimase nelja aastaga enam kui neljakordistunud, on Politsei- ja Piirivalveameti prioriteediks tõusnud pigem merepäästjate tase ehk kvaliteet, mitte võimalikult suur ühingute või nende liikmete arv. „Pigem olgu neid vähem, aga kõige tähtsam on, et nad panustaksid aktiivselt mereohutuse tõusu,” kommenteeris PPA valmisoleku ja reageerimise büroo juhtivkorrakaitseametnik Marge Kohtla.