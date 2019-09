Loomade eest hoolitsemine tõi tunnustuse

Vilsi farmile lähenedes paistsid juba kaugelt silma karjamaal ringi jalutavad süsimustad veised. Just välimus ongi see, mis aberdiini-anguse veiseid teistest veisetõugudest eristab.

Vilsi farmi asutajad Tiina ja Ivo Tomson valisid aberdiini-anguse veised oma farmi nende heade omaduste poolest. Loomad on rahulikud, suudavad isegi rohulibledest endale rasvakihti kasvatada. Nende marmorjas liha on hinnatud lihunike ja kokkade seas.

Aberdiini-anguse veis on levinud tõug Uus-Meremaal, Austraalias, Põhja-Ameerikas, Kesk-Euroopa riikides vähem. „Seal on levinud teised tõud, nagu šarolee, simmental või limusiin,” täpsustas Ivo. Vilsi farmis kasvab 120 looma, kellest ammede põhikarjas on 70 looma. Maad on farmil kokku kasutada 220 hektarit.

Alguses oma lõbuks

Vilsi farm on rajatud perenaise Tiina kodukanti. Tema isa kasvatas varem vilja, kuid maa oli jäänud kasutuseta. Sinna juurde kuulus ka endine Tõrva sovhoosi loomalaut. „Otsustasime, et võtame endale paarkümmend looma, keda on tore vaadata,” rääkis Ivo. Esimesed 17 tõupuhast lehmvasikat soetati 2012. aastal Aberdeen Top Genetics OÜst. Nüüdseks on kõik vähehaaval kasvanud. „Kindlasti ei olnud alustades plaani nii suureks kasvada, kui me praegu oleme,” tõdes Ivo.