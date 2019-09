Piiripunktis kinni peetud hobuste tervis on korras

Ühe hobuseomaniku abikaasa Katri Klettenberg teab, millest räägib, sest nende pere on ühe võistlushobuse transpordil tekkinud tüsistuse tõttu kaotanud.

„Õnneks läks seekord kõik hästi. Meie pere kolm hobust olid järgmisel päeval pikale veninud transpordi tõttu tavalisest loiumad ja liikusid algul veidi kangemalt, aga muus osas paistis kõik korras olevat,” ütles ta.

Katri sõnutsi on Gunnar Klettenberg õppinud veterinaariat ja nii oskas ta piiripunktis ootamise ajal märgata hobuse juures esimesi haiguse tundemärke. Sellepärast võttis ta looma furgoonist, et teda kiirelt liigutada. Hoolimata sellest, et looma jalutamise eest sõimata sai. „Teadsime, mis võib olla tegevusetuse hind, ja tänu sellele võiski seekord kõik hästi lõppeda,” arutles ta.

Piiripunktis hoiti kinni ratsasportlasi Gunnar Klettenbergi, Urmas Raagi ja Paul Argust koos võistlushobustega, kes olid tagasiteel Venemaa võistlustelt. Probleeme põhjustasid Moskva veterinaarametniku puudulikult täidetud dokumendid.

„Nüüd just broneerisin Gunnarile koos hobustega kohad võistlustele Soome. Loodame, et seekord läheb piiriületus sujuvamalt, et me kõik õppisime sellest,” sõnas ta. Lisades, et hobuste transport tuleb arutusele järgmisel nädalal toimuval hobumajanduse nõukogul, probleemiga tegeleb Eesti Ratsaspordiliidu (ERL) esindaja.

Ratsasportlaste kõneisikuna teab Katri Klettenberg, et ka Urmas Raagi ja Paul Arguse pikka piiriületust taluma pidanud võistlushobuste tervisega on kõik korras. Nemadki on Soome võistlema minemas. (ME)