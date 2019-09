Tänavune kartulisaak on parem, kuid tarbimine väheneb

Järvamaal kartuleid kasvatava Rebase talu perenaine Piia Tiigemäe sõnas, et tänavune suvi oli kartulile parem kui eelmine, niiskust oli rohkem ja saak kenam. Ilusa saagi andsid sortidest ‘Adretta’ ja ‘Laura’, veidi tahapoole jäid ‘Jõgeva kollane’ ja ‘Gala’. Perenaine selgitas, et ‘Jõgeva kollane’ on üldse veidi pirtsakas sort, mis tootjale kasulik kasvatada ei ole, ja seepärast seda vähe saada ongi.

Liiga suur läheb praaki

Veel tõi Tiigemäe välja, et tänavu on saagi seas üksjagu liiga suuri mugulaid. „Võiks ju mõelda, et pirakas kartul on kasvatajale kasulik, paraku ei ole, sest see tuleb toidukartuli hulgast välja sorteerida ja läheb praaki,” ütles ta. Üldjuhul inimesed väga suurt kartulit omale talveks keldrisse ei soovi. „Tore, kui leiab kellegi, kes sellist suurt odavamalt endale tahab.”