Maal elamise päev aitab töö- ja koolikohta leida

Esmakordselt toimuva päeva üks korraldajatest Krista Habakukk ütles, et kindlasti leiaksid maale elama asuda soovivad inimesed iseseisvaltki koha, aga selle päeva mõte on tutvustada kohaliku omavalitsuse pakutavaid teenuseid.

Nii on laupäeval külastajatele avatud kohalikud koolid, lasteaiad, hooldekodud, huvialaringid, noortekeskused, tööjõudu vajavad ettevõtted, vallamaja ja teeninduspunktid. „Kui ise otsima minna, ei pruugi kõiki võimalusi üles leida,” tõdes ta.

Osalemissoovist said vallad ise teda anda. Aasta alguses saadeti omavalitsustele teave, et säärane külastuspäev on tulemas, ja nii uute elanike ootuses vallad endast märku andsidki.

„Välistasime Harjumaa nn kuldse ringi, sest meie eesmärk on aidata tagamaid ja valdade äärealasid. Enamik valdadest on valinud piirkonnad, kus kogukond ise on valmis uusi inimesi vastu võtma,” selgitas Habakukk.

Mõnel omavalitsusel pole terve vald kaetud, vaid valitud üks kindel piirkond. Näiteks suur Põhja-Pärnumaa vald keskendub Pärnu-Jaagupi kandi võimaluste tutvustamisele või Haapsalu vallas osaleb endine Ridala vald.

Üks külastuspäeval osalemise eeldus oli, et vallas oleksid kättesaadavad teenused: lasteaed või kool, tervishoiuasutused ja huvitegevus. Väga oluline on ka töökoha saamise võimalus ja nii avavadki paljudes valdades sel päeval külastajatele uksed just need ettevõtted, kel on pakkuda tööd.

„Vallad on uutest elanikest huvitatud, sest nad on investeerinud koolidesse, lasteaedadesse ja mitte keegi ei taha, et need tühjaks jääksid ja peaks hakkama teenuseid suurematesse keskustesse viima,” tõdes Habakukk. „Ükski omavalitsus ei taha, et tema alal oleksid külad, kus keegi ei ela.”

Lisaks neile, kes alles plaanivad maale elama minna, võiks see päev huvi pakkuda ka uute ühisvaldade elanikele, et tutvuda oma nüüdse suure vallaga. „Suures vallas ei pruugi kõik inimesed veel teadagi, milliseid võimalusi vald pakub, sest tööpäeval ei saa ju minna vaatama, aga nüüd on laupäeval asutused avatud,” seletas Habakukk. „Siseränne valla sees on samuti teema, näiteks Haapsalu inimesed kolivad linnast välja maale.”

Suvel mööda Eestit ringi sõites võib maal elamine tõeliselt romantiline tunduda, aga pelgalt selle emotsiooni ajel otsust teha pole õige. Habakukk soovitas võtta aega ja mõelda kogu aastaringi peale, näiteks kuidas tunneksite end novembris, aasta kõige porisemal ajal, ja uurida, mida huvipakkuvas maapiirkonnas sel ajal teha saaks.