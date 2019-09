Videomeenutus: maaelu ei pea olema tingimatu nagu "Tões ja õiguses"

Sel kevadel Maamessil Postimehe ja MaaElu stuudios kõnelenud Põllumajandusuuringute Keskuse avalike suhete juht Krista Kõiv selgitas, et nemad koos koostööpartneritega on võtnud oma südameasjaks, et oleks neid inimesi, kes tuleks maale elama.