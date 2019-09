Maal Elamise päev saab täna Sõmerul avalöögi

„Näidisprogrammi külastajad saavad osa Veltsi Lasteaed-Algkooli õuesõppe tunnist, kus on läbi põimunud haridusasutuse ja kogukonna tegevused. Ubja külakeskuses on teine koostöönäide, kus noorsootöö, noortekeskuse ja sotsiaalkorterite pidamine on delegeeritud külaseltsile,“ sõnas Rakvere vallavanem Maido Nõlvak.