Nördinud põllumehed: valimiste eel ühel meelel olnud erakonnad jätavad põllumehed toetusteta

„Üleminekutoetuste maksmine on põllumeeste jaoks olnud läbi aastate mõõdupuu, millega on hinnatud valitsuse suhtumist kohalikku põllumajandustootmisesse. Erakonnad deklareerivad sõnades küll oma toetust nõudmisele saavutada meie põllumeestele võrdsed konkurentsitingimused Euroopa Liidus, kuid üleminekutoetuste maksmine näitab nende lubaduste tegelikku sisu,“ rõhutas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Sõrmuse sõnul on eelarvekõnelustel kujunenud olukord seda hämmastavam, et kõik kolm valitsuserakonda on olnud valimiste eel üleminekutoetuste täies mahus maksmise osas ühel meelel.

„Üleminekutoetustel on oluline roll meie põllumajandusettevõtete konkurentsivõime kindlustamisel. Eelmise aasta ikalduse leevendamiseks eraldas valitsus 20 miljonit eurot laenu, mis aitas paljudel ettevõtetel ellu jääda. Üleminekutoetustel on põllumajandusettevõtete eelarves oluline koht – nii tootmiskulude katmisel kui võetud laenude tagasimaksmisel. Silmas tuleb pidada sedagi, et kui lühiajaliselt kokkuhoitud eelarvevahendid viivad tootmise vähenemiseni, siis on sellel juba pikaajaline mõju maksutulu laekumisele,“ lisas ta.