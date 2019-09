Ühistud saavad toetist küttesüsteemi parendamiseks

KIKi projektikoordinaator Reet Utsu sõnab, et juba tänaseks on mitmed tublid korteriühistud oma taotlused ära esitanud, kuid vooru eelarve 500 000 eurot ei ole veel täitunud. „Seega, kui korteriühistul on eelprojekt olemas või lähiajal valmimas, siis jõuab veel taotluse ära esitada,“ julgustab Utsu korteriühistuid.