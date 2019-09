Vaata animatsiooni: põdralehm Kertul on nii talvekodu kui "suvila"

Eesti Jahimeeste Seltsi kodulehe teatel on Tallinn-Tartu maantee läheduses elutsev põdralehm Kertu eriti põnev selle poolest, et on projekti raames kümnest jälgitud/jälgitavast põdrast ainus, kel on kaks selgelt eristunud kodupiirkonda – talvine ja suvine.