Eesti-Läti nutilahendus võimaldab metsa seisukorda kaugelt hinnata

“Sellist tarkvara, mis võimaldaks kahe riigi metsaandmeid vaadata ühest ja samast programmist, varem olemas ei olnud. Meilt on seda varasemalt küsitud ning nüüd lõpuks on selline võimalus olemas,“ rääkis veebirakenduse arendusmeeskonna Eesti-poolse partneri, Deskis OÜ esindaja Pille Kaas.

Tema sõnul hakatakse kahe riigi vahelisi piiriüleseid päringuid tulevikus kindlasti ka tegema, sest Lätis on nii metsa- kui ka maakatastriandmeid väga keeruline saada. “Seal on olemasolevate andmebaaside ning registrite kasutamine oluliselt kulukam ja keerulisem,“ täiendas Kaas.

„Metsanduse jaoks on olemas spetsiaalsed valmislahendused, millele on meie uue veebirakenduse keskkonna kaudu mugav ligi pääseda. Näiteks saab saata huvipakkuva metsapiirkonna analüüsimisele ning saada vastus, kas seal on viimase kuu või aasta jooksul toimunud muutused – tuulemurd, lageraie või põleng. Suurtes metsamassiivides ei jõua kogu aeg alati kohal käia, nüüd on võimalik saada satelliitandmete põhjal teave, et kusagil on mingi muutus toimunud,“ rääkis Kaas.