Eesti on muutumas Lääne-Euroopa raskeveokite romulaks

Saksamaal on rohkem saastavatel sõidukitel oluliselt suurem teekasutusmaks, see teeb veoettevõttel teenuse osutamise vanade masinatega väga kulukaks, investeeritakse uutesse, keskkonnasäästlikesse masinatesse ja vanad veokid müüakse mujale.

“Tänane tegelik seis on ka see, et näiteks Poola transpordiettevõtted sõidavad Eesti poole vanade masinate ning läänesuunas moodsate ja n-ö puhtamate veokitega,” selgitas Vallbaum, et probleem pole mitte ainult Eesti sisevedude, vaid ka välismaiste raskeveokitega, mis siia või siit kaudu kaupa veavad.

Autoettevõtete Liidu direktor Villem Tori ütles kliimaneutraalse transpordi võimalikkust kommenteerides, et veotransport toimub täna Eestis diislikütusega ning reaalset üleminekut elektrile lähima 50 aasta jooksul tema ei näe. “Elektritranspordile üleminekuks peab olema vaheetapp ja selleks on gaasiline kütus,” lisas ta.

Töötoas arutati, et eestlased on siiski jätkuvalt väga diisliusku ning hoolimata sellest, et aktsiisivahe on gaasil ja diislil väga suur, keskkonnasääst on gaasiga suur, sõiduautode ostuhinnas suurt vahet pole ja ka raskeveokite puhul tasuks gaasisõidukile üleminek ära juba paari aastaga, siis liikumine gaasikütuste suunas on Eestis teiste riikidega võrreldes täna veel aeglane.