Pühapäeval kuulutatakse välja parim mahetootja ja mahetoode

„See aasta on mahepõllumajanduse juubeliaasta – Eestis on mahepõllumajandusega tegeletud juba 30 aastat. Selle pikaajalise töö tulemusena on Eesti põllumajandusmaast juba 21% mahepõllumajanduslikus kasutuses ja meil on saada lai valik suurepäraseid mahetooteid. Silmapaistvate mahepõllumajandusettevõtjate tunnustamiseks korraldatakse juba 10. aastat parima mahetootja ja parima mahetoote konkurssi. Soovin suure panuse eest mahepõllumajanduse populariseerimisel tänada Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutust,“ ütles maaeluminister Mart Järvik.