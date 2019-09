Hoiatus põllumeestele: kui sõidad liinidesse, ära masinast välju!

Ta lisas, et liinide maha sõitmise peamiseks põhjuseks on hooletus. „Üks asi on taolisest hooletusest tekkivad elektrikatkestused, aga palju hullem on see, et enda elu seatakse ohtu,“ ütles Janno ja lisas, et õnneks pole vaatamata mitmetele liinide maha sõitmise juhtumitele olnud viimastel aastatel Elektrilevi liinidega seoses juhtumeid, kus kellegi eluküünal oleks kustunud.