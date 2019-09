Erakordne seis põldudel: vilja tuleb nii palju, et ei jõua ära vedada

KEVILI tegevjuht Meelis Annus. FOTO: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Põllumeeste ühistu KEVILI tegevjuht Meelis Annus tõdeb, et sel aastal on tõesti erakorraline olukord ja augusti lõpu seisuga on Eesti-sisesed laod praktiliselt täis. “Tegime kõik, mis suutsime, ja saime nii, et me ust kinni panema ei pidanud,” lisas ta.

Annus toob näiteks, et ühel rekordpäevadest, milleks oli taasiseseisvumispäev 20. august, võtsid nad oma Rõngu terminalis vastu 96 autot. “See ei tähenda seda, et meil on üle 90 vedaja, vaid üks auto käis mitu vooru,” täpsustas ta.

Kombainivõimsus on Eestis hea, see võimaldab võtta vilja päris kiiresti üles, aga muu logistika hakkab takistama.

Annuse sõnul on vedajate puudus tegelikult iga-aastane teema, aga sel aastal on see eriti terav. Eelmisel aasta külvati palju talivilja – põua tõttu saadi põllud kiiresti koristatud, külviolud oli see-eest head ja nii pandigi rohkem põllumaad talivilja alla. Nüüd valmis nii tali- kui suvivili ühel ajal.

“Kombainivõimsus on Eestis hea, see võimaldab võtta vilja päris kiiresti üles, aga muu logistika hakkab takistama,” sõnas ta.

Kui ülejäänud hooaja saab praeguse vedajate hulgaga hakkama, siis kriitiline tipphetk tekib paariks nädalaks ja sel aastal on see olukord veelgi keerulisem olnud. “See maht, mis me praegu sisse oleme võtnud, on praktiliselt sama, mis headel aastatel oleme aasta lõpuks kokku ajanud,” tõi ta võrdluseks.

Annus tõi näiteks, et kui viljakoristus läks lahti 17. juulil ja lõppeb umbes nädala pärast, on kaks nädalat kogu koristusperioodist ikkagi väga arvestatav osa. “Kui vedajat pole, ei saa me kuivatada ja põllumees ei saa põllul lõigata,” sõnas ta.

KEVILI terminalides on veel väike varu olemas, et vilja vastu võtta, kuivatada ja ladustada. “Kuiva vilja ei võta me enam tükk aega vastu oma terminalides,” täpsustas ta. Järgmisel nädalal peaks olukord leevenema, sest saagikoristusaeg on lõppemas ja esimesed laevad minemas. “Aga laev ei võta loomulikult meie terminalist vilja peale, see tuleb sinna vedada,” sõnas ta.

KEVILI ostab vilja kokku tegevpõllumeestelt, mitte vahendajatelt, ja Annuse sõnul on viljakasvatajad rekordsaagist rääkides ettevaatlikud – kõik oleneb sellest, kuidas saak põllult kätte saadakse. Eelmised aastad on viljakasvatajad hellaks teinud ja prognoose teha ei soovita. “Kõik ütlevad, et kui vili võetud, loeme tonnid kokku ja vaatame, mis see saak on, aga ma arvan, et nurisemiseks põhjust ei ole,” võttis ta kokku.