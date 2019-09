MTA avas uuenenud iseteeninduskeskkonna e-MTA

Peadirektori asetäitja Triin Raaperi sõnul on uuenenud e-MTA selgem ja tänapäevasem keskkond, kus kasutajad saavad hõlpsa ülevaate, kuidas nende maksu- ja tolliasjadega olukord on.

„Meie peamine eesmärk oli muuta keskkond võimalikult kasutajasõbralikuks, et klient saaks mugavalt ametiga otse suhelda, oma töölaua personaalselt ise koos viidetega disainida ja kasutada teenuseid hõlpsalt nutiseadmetes,“ ütles Raaper.

„Oluline on ka see, et moodsa tehnoloogia abil saame kiirelt vajalikke muudatusi ja uuendusi keskkonda sisse viia, mis võimaldab ka kasutajate tagasisidest lähtuvalt keskkonda edasi arendada,“ lisas Raaper.