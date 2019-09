29 miljonit eurot maksva E-Piima tehasekompleksi ehitusleping sai allkirjad

AS E-Piim Tootmine ja Nordecon AS sõlmisid lepingu E-Piima Paidesse ehitatava tehasekompleksi ehitamiseks. Ehitustööd algavad 2020. aasta alguses ning lõppevad 2022. aasta kevadel.

Piimatööstuse võimsuseks on kavandatud 1000 tonni toorpiima töötlemine päevas. Eestis toodetakse praegu päevas 2000 tonni piima, seega on uue tehase maht pool riigi piimatoodangust.

„Paide tehase toodang on suunatud ennekõike ekspordiks: selle võimsus saab olema 33 000 tonni erinevaid juuste ja 30 000 tonni vadakupulbrit aastas,“ ütles E-piima juht Jaanus Murakas.

„Eestis on investeeringud tööstusesse, tehasehoonetesse pigem harvad, mistõttu on mul selle lepingu üle eriti hea meel. E-Piima tehasekompleksi ehitus on kindlasti üks suuremaid investeeringuid Eesti tööstusesse viimaste aastate jooksul,“ sõnas Nordecon ASi juhatuse esimees Gerd Müller.